Без сора в избе: в РФ нашли способ снизить плату за вывоз мусора на 15%

Бизнес предложил реформу, которая поможет снизить плату населения за вывоз мусора на 10–15% с 2022 года. Это произойдет после совершенствования концепции расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали «Известиям» в «Деловой России». Документ рассматривают в правительстве. В числе изменений — обязать производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции. Также нужно переложить ответственность за переработку упаковки на ее изготовителей — РСПП направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором соглашается с такой необходимостью (есть у «Известий»). Поддерживают меру пока только производители бумажной тары — по их прогнозу, через три года стоимость товаров в упаковке благодаря этому снизится на 0,5%. Изготовители алюминиевой, пластиковой и стеклянной тары против перевода ответственности и, напротив, предрекают рост цен.

Расширяя ответственность

В правительстве РФ ведется работа по совершенствованию концепции РОП. Основной ее целью должно стать создание эффективных экономических стимулов для производителей товаров и упаковки для использования вторсырья. Это позволит стране перейти на циклическую экономику , говорится в письме комиссии по торговле и потребительскому рынку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

В числе предложений по изменению концепции РОП — обязать производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции (вместо 10–20%, как сейчас), а также переложить ответственность за сбор, вывоз и переработку упаковки на ее изготовителей.

— Члены комиссии согласны с тем, что ответственность за утилизацию упаковки должны нести ее производители, число которых не превышает 5 тыс., — говорится в письме РСПП.

Это повысит прозрачность процесса реализации РОП и позволит государству более эффективно его администрировать, отмечается в документе.

Без сора в избе1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К середине декабря 2020-го должен быть подготовлен доклад президенту РФ Владимиру Путину по предложениям, корректирующим механизм РОП. А после примерно на полгода растянется принятие нормативно-правовых актов, внедряющих изменения, сказал «Известиям» депутат Госдумы Владимир Пушкарев.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила «Известиям», что письмо РСПП получено и предложения союза рассматриваются профильными ведомствами. Она пояснила, что на данный момент принято принципиальное решение об увеличении норматива утилизации, но финальная цифра еще не утверждена. Очевидно, что она будет амбициозной — анализ работы механизма показал, что механизм РОП в текущем виде неэффективен. Переход ответственности за переработку упаковки на ее изготовителей пока обсуждается, отметила представитель вице-премьера.

Снизят нагрузку

Сегодня население платит около 190 млрд рублей в год за вывоз мусора, а компании за экосбор в рамках РОП — только 2,3 млрд рублей. При этом не фиксируется и существенный рост сортировки и переработки отходов. РОП должна способствовать в том числе снижению финансовой нагрузки на граждан, подчеркнула представитель Виктории Абрамченко.

Если нововведения будут приняты, плата за вывоз мусора для населения может сократиться на 10–15%, считает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Вероятнее всего, снизить стоимость услуги получится с 2022 года, считает Владимир Пушкарев.

Когда перерабатывать придется 100%, производители начнут забирать вторсырье у населения. Сейчас они в основном или платят экосбор за 10–20% своей продукции, или заказывают переработку специальным компаниям. Те, в свою очередь, приобретают вторсырье у ритейлеров. Теперь ответственным за утилизацию своей продукции придется платить регоператорам за вывоз раздельно собранных гражданами отходов. На сумму, которую оплатят производители, как раз и могут уменьшиться расходы населения, считает первый зампред комитета ГД по экологии Николай Валуев. Это около 10–15%, согласен он.

Вывоз контейнеров с вторсырьем для населения стоит сделать бесплатным, люди должны оплачивать только сбор смешанных отходов, уверен профессор Московского университета им. С.Ю. Витте Денис Кондратьев.

Без сора в избе2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чем больше люди будут собирать вторсырья, тем сильнее снизится плата за вывоз мусора — в течение 2–5 лет суммы в квитанциях могут уменьшиться на 50%, добавила Наталья Беляева. Сегодня плата за вывоз мусора рассчитывается по площади квартиры. Например, в Москве она составляет 5,23 рубля на 1 кв. м.

Перевод ответственности за утилизацию упаковки на ее изготовителей позволит упростить контроль за исполнением РОП — производителей товаров в РФ около 5 млн (в том числе небольшие ИП, которые зачастую даже не знают о такой обязанности), а изготовителей упаковки — около 5 тыс. Меньшее число компаний проще и эффективнее контролировать, объяснила Наталья Беляева.

В мире производитель платит за тот мусор, который образуется от использования продукции, в том числе упаковки. Важно, чтобы каждый отвечал за то, что он сделал, подчеркнул депутат ГД Сергей Вострецов.

Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что сейчас тарифы за вывоз мусора минимальны. Поэтому средства, которые будут собираться в рамках РОП, нужно использовать в качестве компенсации создания системы его раздельного сбора в стране, полагает он.

Спорный вопрос

Мнения производителей упаковки разделились. Изготовители бумажной тары поддерживают все предложения. Как сказал «Известиям» исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры (включает и производителей бумажной упаковки) Алексей Сергеев, если изготовителей тары обяжут ее перерабатывать, будет создана экономика замкнутого цикла — компании сами себе будут поставлять дешевое вторсырье. Таким образом, спустя около трех лет цена товаров за счет снижения себестоимости упаковки может снизиться на 0,5%, считает он.

Впрочем, в «Данон» считают, что перекладывание ответственности за утилизацию на производителей упаковки не приведет к уменьшению цены товара для потребителя — эти затраты просто войдут в стоимость упаковки.

— Нам понятнее подход, при котором ответственность на том, кто упаковывает: он выпускает товар непосредственно в обращение, чем влияет на окружающую среду, и заинтересован в том, чтобы сохранять приемлемые закупочные цены на упаковку и конечные потребительские цены на товар , — отметили в пресс-службе компании.

Без сора в избе3 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент Национального союза полиграфистов Сергей Радванецкий считает категорически недопустимым перенос ответственности — производители упаковки лишь исполнители, они не контролируют процесс реализации и утилизации товаров. При передаче ответственности у производителей товаров не будет мотивации покупать более экологичную и потому более дорогую упаковку, добавила президент НП «Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата» Наталья Селезнева.

Сейчас система никак не регулирует деятельность производителей упаковки — они не заинтересованы во вторичном сырье, считает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) Людмила Маницкая. В итоге изготовители товаров стремятся выполнить РОП, но многие виды тары до сих пор невозможно перерабатывать, указала она.

Вице-президент Unilever в России, Белоруссии и на Украине Ирина Бахтина считает, что РОП должна не только акцентировать внимание на утилизации отходов, но и служить барьером для выпуска на рынок упаковки, непригодной к дальнейшей переработке. Сделать это максимально эффективно можно только на уровне источника ее образования, отметила она.

Систему сбора вторсырья должно организовать государство, считает президент «СтеклоСоюза» Виктор Осипов. Но если ответственность всё же перенесут на изготовителей тары, ее стоимость может вырасти — это скажется и на цене товаров, полагает руководитель сектора «Товары народного потребления» алюминиевой ассоциации Наталья Куденкова. Впрочем, она согласна с тем, что норматив утилизации необходимо поэтапно увеличивать.

Ранее «Известия» писали, что инициативу о переносе ответственности не поддержали и производители воды. По их мнению, это приведет к подорожанию бутылок на треть и повышению цен на конечную продукцию.

Предварительная оценка возможного роста потребительских цен на основные группы товаров при увеличении нормативов утилизации до 100% показала, что заметного подорожания не будет. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию оценивается в 0,1-0,2 п.п., сказали «Известиям» в Минэкономразвития.