Трамп указал на важность решения проблемы неравенства в сфере доходов

Президент США Дональд Трамп указал на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу, 1 августа.

I actually agree with this. Too much income disparity. Changes must be made, and soon! https://t.co/YZx6gPDTMb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

Заявление глава Белого дома сделал в ответ на размещенное им сообщение портала Business Insider, в котором издание отметило, что чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на $0,5 трлн, в то время как 40 млн граждан США подали заявки на пособие по безработице.

Трамп заявил, что согласен с этим, а также подчеркнул, что это действительно большая разница в доходах, и добавил, что изменения для решения данной проблемы необходимо внести в ближайшее время.

13 июля сообщалось, что группа миллионеров из США и стран Западной Европы выступила накануне открытия саммита G20 с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги. По их мнению, это поможет таким людям, как они, исполнить «критически важную роль» в борьбе с пандемией коронавируса.