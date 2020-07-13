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83 миллионера попросили поднять им налоги из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Группа миллионеров из США и стран Западной Европы выступила накануне открытия саммита G20 с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги. По их мнению, это поможет таким людям, как они, исполнить «критически важную роль» в борьбе с пандемией коронавируса.

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«Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют пациентов в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду. Но у нас есть много денег. Деньги, которые крайне необходимы сейчас», — говорится в заявлении группы «Миллионеры для человечества».

В письме говорится о том, что нельзя устранить проблемы и последствия пандемии коронавируса за счет благотворительности. Подписавшие письмо просят лидеров правительств «взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и справедливое их распределение», чтобы обеспечить финансирование систем здравоохранения, образования и безопасности за счет увеличения налогов на «самых богатых людей планеты».

Письмо подписали 80 человек, в том числе представители семьи Дисней Эбигейл и Тим Дисней, бывший управляющий директор инвестиционного фонда BlackRock Моррис Перл и другие миллионеры и миллиардеры из США, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

Как отмечает The Guardian, письмо было опубликовано в преддверии встречи министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки», которая запланирована на 18 июля. Авторы призвали политиков «бороться с глобальным неравенством.

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