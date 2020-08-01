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«Арсенал» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии

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Фото: REUTERS/Adam Davy
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«Арсенал» завоевал Кубок Англии в матче с «Челси». Встреча проходила на лондонском стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». Игра проходила при пустых трибунах.

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Первым на 5-й минуте открыл счет игрок «Челси» Кристиан Пулишич. Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль (28-я и 67-я минуты), первый мяч он забил с пенальти. Полузащитник «синих» Матео Ковачич на 73-й минуте за фол против Гранита Джаки получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Арсенал» в 14-й раз стал обладателем Кубка Англии и обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. В чемпионате Англии «канониры» заняли восьмое место. «Челси» побеждал в турнире восемь раз и еще шесть раз проигрывал в финалах.

В полуфинале «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, а «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным турниром по футболу.

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