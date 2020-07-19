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«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
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«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии

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Фото: TASS/EPA/NMC/Justin Tallis
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Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

Автором победных голов стал Пьер-Эмерик Обамеянг. «Арсенал» в последний раз побеждал «Манчестер Сити» в 2017 году, также в полуфинале английского чемпионата. С тех пор команды провели между собой семь встреч, во всех победу одержал «Манчестер Сити».

«Арсенал» стал первым финалистом Кубка Англии сезона-2019/2020. Его соперник определится по итогу матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси», который состоится в воскресенье, 19 июля.

«Канониры» в 21-й раз вышли в финал турнира и заняли первое место по этому показателю.

Лондонский клуб чаще всех побеждал в Кубке Англии. На его счету 13 титулов, на втором месте — «Манчестер Юнайтед» (12). Сейчас действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

15 июля футболисты «Арсенала» обыграли «Ливерпуль» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

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