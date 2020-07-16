«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

Футболисты лондонского футбольного клуба «Арсенал» в среду, 15 июля, обыграли «Ливерпуль» в матче 36-го тура чемпионата Англии, сообщает «Газета.ру».

Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. У хозяев поля мячи забили Александр Ляказетт (32-я минута) и Райсс Нельсон (44), в составе гостей отличился Садьо Мане (20).

«Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на девятое место в таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль», ранее за семь туров до конца сезона завоевавший чемпионский титул, имеет в активе 93 очка.

Ранее, 10 июля, футбольный клуб «Астон Вилла» проиграл со счетом 0:3 «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии.