Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Военные ТОФ совершили марш и загрузились на десантные корабли в рамках проверки
Мир
Российские военные в Сирии продолжили патрулирование в Хасеке и Ракке
Армия
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
Армия
Военный медик заявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
Спорт
«Локомотив» обеспечил себе серебряные медали Чемпионата России

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

0
Фото: REUTERS/Andy Rian
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вторым финалистом Кубка Англии стал лондонский «Челси». В полуфинале он обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Ла-Ла Лига: чемпионат Испании возвращается в режиме нон-стоп
Команды будут играть каждый день в течение месяца

Счет был открыт в компенсированное время первого тайма, автором забитого мяча стал Оливье Жиру. Второй гол забил Мэйсон Маунт (47). На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. У «Манчестер Юнайтед» с пенальти отличился Бруно Фернандеш (85).

«Челси» не мог обыграть «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах на протяжении шести встреч (две ничьи, четыре поражения). Последний раз лондонцы завоевали Кубок Англии в 2018 году, обыграв МЮ в финале турнира со счетом 1:0. Всего «синие» восемь раз становились обладателями трофея.

«Челси» вышел в финал в 14-й раз и сравнялся по этому показателю с «Ливерпулем». Команда Фрэнка Лэмпарда встретится с самой титулованной командой в истории турнира — лондонским «Арсеналом» (13 побед).

18 июля в полуфинале Кубка Англии «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020