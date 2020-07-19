«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

Вторым финалистом Кубка Англии стал лондонский «Челси». В полуфинале он обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Счет был открыт в компенсированное время первого тайма, автором забитого мяча стал Оливье Жиру. Второй гол забил Мэйсон Маунт (47). На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. У «Манчестер Юнайтед» с пенальти отличился Бруно Фернандеш (85).

«Челси» не мог обыграть «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах на протяжении шести встреч (две ничьи, четыре поражения). Последний раз лондонцы завоевали Кубок Англии в 2018 году, обыграв МЮ в финале турнира со счетом 1:0. Всего «синие» восемь раз становились обладателями трофея.

«Челси» вышел в финал в 14-й раз и сравнялся по этому показателю с «Ливерпулем». Команда Фрэнка Лэмпарда встретится с самой титулованной командой в истории турнира — лондонским «Арсеналом» (13 побед).

18 июля в полуфинале Кубка Англии «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0.