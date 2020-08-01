Несколько тысяч человек въехало в Абхазию после открытия границы с РФ

Несколько тысяч человек въехало в Абхазию с момента открытия границы с Россией в субботу, 1 августа. Об этом со ссылкой на заместителя главы Службы государственной безопасности республики Рустама Латипова сообщили «РИА Новости».

По его словам, большая часть тех, кто въехал на территорию республики, являются туристами. Латипов добавил, что переход интенсивный.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российские власти за решение открыть границу с республикой.

Граница открылась 1 августа после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа снова начнутся регулярные перелеты между Москвой и Женевой.