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Несколько тысяч человек въехало в Абхазию после открытия границы с РФ

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Фото: РИА Новости/Константин Гревцов
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Несколько тысяч человек въехало в Абхазию с момента открытия границы с Россией в субботу, 1 августа. Об этом со ссылкой на заместителя главы Службы государственной безопасности республики Рустама Латипова сообщили «РИА Новости».

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По его словам, большая часть тех, кто въехал на территорию республики, являются туристами. Латипов добавил, что переход интенсивный.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российские власти за решение открыть границу с республикой.

Граница открылась 1 августа после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа снова начнутся регулярные перелеты между Москвой и Женевой.

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