Абхазия открыла границу с Россией. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.

«Абхазия открывает границу с Россией, снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу», — приводит его слова «РИА Новости».

Решение вступило в силу после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Юг» главный таможенный инспектор Сочинской таможни Марина Жупанова, из России в Абхазию уже выехали первые 300 автомобилей, а из Абхазии в Россию — 50.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Газета.ру». Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа снова начнут осуществляться регулярные перелеты между Москвой и Женевой.

Из-за пандемии коронавируса в стране с 27 марта полностью закрыли регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.