Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Абхазией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает пресс-служба кабмина.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в пояснительной записке к документу.

С 1 августа россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа снова начнут осуществляться регулярные перелеты между Москвой и Женевой.

Из-за пандемии коронавируса в стране с 27 марта полностью закрыли регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.