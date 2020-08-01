Президент Абхазии поблагодарил Россию за открытие границ

Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российские власти за решение открыть границу с республикой. Об этом говорится в обращении, распространенным его пресс-службой в субботу, 1 августа.

«Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране», — цитирует его ТАСС.

Граница открылась ранее 1 августа после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Газета.ру». Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа снова начнут осуществляться регулярные перелеты между Москвой и Женевой.