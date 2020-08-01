Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

При столкновении легкового и грузового автомобиля в Алтайском крае погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в субботу, 1 августа.

Авария произошла в Зональном районе в 13:05 по местному времени (10:05 мск). По предварительным данным, водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Погибшие — водитель легковой машины и двое его пассажиров. Все они скончались на месте до приезда медиков.

31 июля в Крыму микроавтобус, который вез людей на отдых, врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» с прицепом.

На месте погибли девять человек, 10 пострадали и госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. Известно, что транспортное средство было технически исправно.

Организатор перевозки арестован.