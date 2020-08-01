Охлобыстин заявил о гипнотическом влиянии адвоката на Ефремова

Находящийся под арестом из-за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов находится под влиянием адвоката Эльмана Пашаева, заявил актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью Пятому каналу, опубликованном в субботу, 1 августа.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору — замыкается, и всё. Тупик сознания!» — сказал он.

Охлобыстин добавил, что Ефремов — совестливый человек и «казнит» себя за совершенный поступок. Актер не пытается отрицать вину, а наоборот, желает сесть в тюрьму, добавил его коллега.

«Самое страшное его наказание — это он сам. Это его самокопание интеллигентское <…> Я ему говорю: «Миша, ну зачем тебе в тюрьму?». Нет, хочет. У него синдром Раскольникова», — выразил мнение Охлобыстин.

При этом он отметил, что сажать Ефремова в тюрьму — безумство, так как его «споят в колонии-поселении». Кроме того, режиссер подчеркнул, что обвиняемому необходимо поддерживать родственников, в частности, бывшую жену Ксению Качалину, которая осталась без работы.

30 июля Пашаев заявил, что он убедил Ефремова отказаться от признания вины. В тот же день суд продлил Ефремову домашний арест на полгода, до 22 января 2021 года, пишет «Газета.ру».

ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автофургон Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался от полученных травм утром следующего дня в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала наличие алкоголя и следов наркотиков в организме актера в момент ДТП. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу.

Ефремов некоторое время после случившегося хранил молчание, однако потом опубликовал видео, в котором извинился и предложил компенсацию семье погибшего. В свою очередь адвокат Александр Добровинский, представлявший семью, заявил об отказе клиентов от предложенной компенсации. Позже другой их адвокат Татьяна Головкина сообщила, что актер не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего.

Потерпевшими по делу проходят официальная жена покойного, его брат и два сына.