Под штрафом смерти: испанская туриндустрия пытается выжить

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесос сообщил на уходящей неделе неутешительные новости: пандемия коронавирусной инфекции только усиливается, главный виновник — молодежь Европы , не соблюдающая элементарные меры предосторожности. В Старом Свете первой этот подъем ощутила Испания. Сегодня здесь самая плохая ситуация на континенте: заражение растет по экспоненте, увеличивается госпитализация, но население, кажется, уже привыкает жить с вирусом. «Известия» изучили испанский опыт.

В идеале Испании для нормализации эпидемической ситуации требуется перестроить здравоохранение. Но это, во-первых, слишком длительный процесс (а результаты нужны прямо сейчас), а во-вторых, весьма затратный. Поэтому, не отменяя задачи укрепления медицинского сервиса вкупе с превентивными мерами, власти страны выбрали меры устрашающие, быстродействующие, а главное — финансово выгодные. Штрафы, штрафы и еще раз штрафы.

Результат плачевен

Прошло полтора месяца после снятия карантина в Испании. Кто-то говорит «лучше бы не снимали», кто-то — «лучше бы вообще не вводили»: за это время количество заражений в стране выросло в среднем по стране почти в семь раз. Регионы королевства показывают различную статистику: где-то заболеваемость рванула вверх, где-то — удерживается под контролем. Например, в Арагоне, самом сложном в эпидемическом плане регионе, в конце июля на 100 тыс. жителей приходилось 361,9 инфицированных, в то время как в Каталонии — 66,7, Мадриде — 21,3. При этом Канарские острова демонстрировали 2,3, а Мелилья (африканский анклав Испании) — вообще 0 инфицированных на 100 тыс. населения.

Это объясняет разный подход к вводимым ограничениям и санкциям за их нарушение.

Под штрафом смерти Мадрид, Испания Фото: REUTERS/Javier Barbancho

Галисия: железной рукой

В Галисии власти решили вернуться к санкциям из «прошлого» (трехмесячный жесткий карантин население усердно пытается стереть из памяти). Понимая, что одними увещеваниями испанцев в четырех стенах не удержишь, центральное правительство тогда разработало и озвучило четырехуровневую систему штрафов, введенную в действие с 30 марта 2020-го. Минимум составлял €100, максимум в случае «особо тяжких последствий» — невероятные €600 тыс. За прошедшие месяцы имена «лауреатов» высшей карантинной меры наказания в прессе не появились ни разу, да и обладатели «премии третьего уровня» (штраф размером в €60 тыс.) тоже названы не были. Не потому, что столь отчаянных нарушителей-рецидивистов предпочли не светить, а оттого, что испанцы всеми силами старались вести себя хорошо, чтобы успеть до начала турсезона прийти в норму.

К 21 июня правительство королевства посчитало, что победа над вирусом достигнута, поэтому страну надо открывать. Иначе конкуренты (Греция, Италия, Турция и балканские страны) утянут всю испанскую клиентуру себе.

В Галисии приняли специальный реестр 136 стран и пяти испанских автономий «с высоким уровнем зараженности коронавирусом». Приезжающим из этих мест в Галисию предписывается обязательно информировать власти (справку об отрицательной реакции на SARS-CoV-2, естественно, иметь при себе необходимо). Всякий, не зарегистрировавший свое прибытие на работу или на отдых, подлежит штрафу. Размер которого изобретать заново не стали — просто вспомнили четырехступенчатый расклад, составленный центральным правительством почти полгода назад. Нижний предел санкции, правда, решили поднять до €601 — по-видимому, сотня евро нарушителей не останавливала.

Андалусия: внедриться и штрафовать

Андалусия — это прежде всего пляжи. Марбелья, Пуэрто-Банус, Сотогранде и прочий средиземноморский гламур, приносящий большие туристические деньги. Андалусию нельзя просто взять и закрыть. Но ситуация с заболеваемостью там плачевна, в разгаре новая вспышка инфекции. Добиться от отдыхающих, в массе своей — молодежи, соблюдения правил социального дистанцирования и применения средств индивидуальной защиты местные власти пытаются полицейскими рейдами.

Под штрафом смерти Пляж в Чипионе, Испания Фото: REUTERS/Facebook/Local police Chipiona-092

228 протоколов со штрафами за отказ от ношения масок в общественных местах и учреждениях были составлены во время первой же операции. Разумеется, в идеале проведение увеселительных мероприятий стоило бы запретить, но экономика региона на грани краха. Поэтому налагаются штрафы за превышение предельно допустимой вместимости заведения, нарушение дистанции социальной безопасности и факты «совместного курения кальяна».

Максимальную загрузку стола одной компанией сократили с 25 до 12 человек, на дискотеках обязали танцевать «в очередь» (пропуск действителен в течение определенного количества часов, потом следует покинуть помещение). Концерты разрешены, но в закрытых помещениях максимум зрителей — 800, на открытом воздухе — 1500.

Власти автономии готовят закон о санкциях за нарушение антиковидных мер. По сведениям издания АВС, он будет очень похож на галисийский (во всяком случае высшая мера наказания — те же €600 тыс.).

Валенсия: реализм прежде всего

В автономии Валенсия тоже идут проторенным путем. Правда, здесь мыслят несколько более реальными категориями — уровень штрафов останавливается на €60 тыс., и такому наказанию могут быть подвергнуты лишь юридические лица за тяжкие нарушения (как правило, в сфере индустрии развлечений).

«Мы преследуем не цель сбора денег, а скорее стремимся предупредить общество: не нарушайте и соблюдайте», примерно так можно конспективно изложить речь главы департамента внутренних дел автономии Габриэлы Браво , объясняющую необходимость принятия закона о санкциях. Все полученные штрафы обещано пустить на борьбу с пандемией.

Самым популярным наказанием будет то, что предусмотрено первым уровнем штрафов (от €60 до €600), — за отсутствие защитной маски. Власти пришли к выводу, что разрешение не надевать их на улице себя не оправдало — их ношение сделано теперь обязательным и вне помещений.

Каталония: всё зло — от алкоголя

В начале июля вспышка заболеваемости была отмечена в Каталонии. В одной из ее провинций — Лериде — рост был отмечен настолько серьезный, что пришлось закрыть на карантин несколько муниципалитетов с общим населением в 200 тыс. человек. Очагов насчитали девять. В большинстве из них источниками заражения оказались дома престарелых и общежития для сезонных сельхозрабочих, приехавших убирать урожай.

Проанализировав ситуацию, правительство Каталонии решило запретить алкогольные вечеринки в общественных местах — обычно молодежь собирается на пляжах или в зеленых зонах , чтобы провести ночь в компании с выпивкой. Штраф за нарушение этого постановления предусмотрен в размере от €3 тыс. до €15 тыс.

Под штрафом смерти Барселона Фото: REUTERS/Nacho Doce

Мадрид: паспорта нету, гони монету?

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо выражала намерение ввести в столичном регионе COVI-PASS — иммунный паспорт. С этим сертификатом, по мнению главы мадридского правительства, граждане, имеющие иммунитет к короновирусу, могли бы вести «нормальную жизнь», работать и не подпадать под карантинные меры. Однако центральное правительство отвергло эту идею как «не поддерживаемую на национальном и международном уровне»

«Ни одна международная организация, ни ВОЗ, ни наше законодательство не предусматривают такого рода меры», — прокомментировал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Подобная информация противоречит, во-первых, врачебной тайне, а во-вторых, нарушает права человека. Здоровье — вещь интимная, и даже пандемия не является оправданием разглашения сведений об этой стороне жизни любого гражданина. Кроме того, COVI-PASS может стать инструментом дискриминации при приеме на работу, в учебное заведение, да даже при записи в фитнес-клуб. С инфекцией надо бороться, но санитарно-медицинскими методами, а не полицейскими, считают в правительстве страны.

Мурсия: вирус везут африканские нелегалы

В регионе Мурсия сдерживание массового инфицирования идет с огромным трудом. Несколько муниципалитетов были возвращены в первую фазу карантина (это означает ощутимые ограничения вплоть до закрытия крупной коммерции и запрета на выезд из города), но после стабилизации эпидемического фона «выпущены на волю». На текущий момент в санитарной блокаде остался один муниципалитет — Тотана, сообщает издание La Razón.

Головной боли добавляют нелегальные иммигранты, прибывающие на лодках из Африки. Только за один уикенд на Коста-Калида (побережье Мурсии) высадились 467 незваных «гостей», многие из них — с коронавирусом . Власти вынуждены размещать сотни иммигрантов во временно импровизированных госпиталях, для чего переоборудуют некоторые спортивные комплексы и даже площади университетского кампуса в Картахене.

Под штрафом смерти Фото: TASS/MARCIAL GUILLEN

Впрочем, такая ситуация с наплывом зараженных коронавирусом иммигрантов характерна не только для Мурсии, в других прибрежных зонах — практически то же самое. И даже хуже: инфицированные сбегают из лазаретов. В провинции Аликанте полиция вынуждена была просить подкрепления, так как из карантинного лагеря пытались совершить побег нелегальные мигранты-африканцы.

Всех мигрантов пришлось тестировать за счет государства (а местное население с симптомами стоит в очереди, чтобы сделать бесплатный анализ, предусмотренный по социальной страховке, либо идет в частные лаборатории — тест ПЦР стоит там в среднем €50). Врачи главного госпиталя Аликанте вынуждены были, принимая мигрантов, работать «в состоянии полного хаоса», как пишет газета Información. И без помощи полиции и сил Гражданской гвардии они не могли гарантировать безопасность ни себе, ни своим пациентам, ни в целом населению города — «гости» напрочь отказываются соблюдать какие-либо санитарные требования.

Европа теряет доверие к Испании

Законно же прибывшие иностранные туристы толкутся на пляжах, не понимая, как можно выдерживать социально безопасную дистанцию, соблюдать нанесенную на песке разметку квадратов 4×4 м (это площадь, где ты можешь поставить зонтик, шезлонг и разместить свои пожитки) и масочный режим в 40-градусную жару.

Иностранные правительства, кстати, не очень верят, что в Испании всё в порядке и коронавирус там держат в ежовых рукавицах, не подпуская к туристам. И потому предупреждают своих граждан: когда вернетесь, вас ждет обязательная самоизоляция на две недели (в Великобритании) или 10 дней (в Норвегии).