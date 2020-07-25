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МИД Китая выразил протест в связи с ситуацией с генконсульством в Хьюстоне

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Фото: РИА Новости
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Министерство иностранных дел Китая выразило американскому правительству протест после проникновения сотрудников правоохранительных органов США на территорию китайского генконсульства в Хьюстоне. Об этом в субботу, 25 июля, сообщила пресс-служба МИД КНР.

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«Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, а также китайско-американскому консульскому соглашению, США не имеют права ни под каким предлогом вторгаться в наше генконсульство», ― говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что генконсульство в Хьюстоне ― территория дипломатической миссии, а его здание является собственностью Китая, и добавили, что КНР выражает «решительное недовольство и протест».

Кроме того, в МИД Китая подчеркнули, что Пекин применит симметричные ответные меры в отношении Вашингтона.

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в краже американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. Спецслужбы США уверены, что генеральное консульство КНР было тесно связано с китайской разведкой.

22 июля президент США Дональд Трамп, комментируя пожар на территории консульства, намекнул, что, возможно, сотрудники дипмиссии пытались уничтожить важные документы.

На следующий день стало известно, что Китай рассмотрит возможность закрытия американского генконсульства в Чэнду в ответ на закрытие Вашингтоном китайского консульства в Хьюстоне. Всего в КНР пять консульских учреждений США, и представительство в Чэнду считается стратегически важным, так как обслуживает весь юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

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