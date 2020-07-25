Разместивший фото Гитлера на «Бессмертном полку» признал свою неправоту

Житель Кемерово Дмитрий Бородаенко, разместивший фотографию Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк», признал свою неправоту. Видео его допроса опубликовано 25 июля на YouTube-канале Следственного комитета России (СК РФ).

Отвечая на вопрос следователя, зачем Бородаенко разместил фотографию Гитлера, оскорбляя людей, которые «защищали нашу с вами Родину», он ответил, что был не прав.

Как установило следствие, не позднее 6 мая 2020 года житель Кемерово Дмитрий Бородаенко с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в Сети фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

21 июля Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». 7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.