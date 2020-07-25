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Разместивший фото Гитлера на «Бессмертном полку» признал свою неправоту

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Фото: Следственный Комитет РФ
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Житель Кемерово Дмитрий Бородаенко, разместивший фотографию Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк», признал свою неправоту. Видео его допроса опубликовано 25 июля на YouTube-канале Следственного комитета России (СК РФ).

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Отвечая на вопрос следователя, зачем Бородаенко разместил фотографию Гитлера, оскорбляя людей, которые «защищали нашу с вами Родину», он ответил, что был не прав.

Как установило следствие, не позднее 6 мая 2020 года житель Кемерово Дмитрий Бородаенко с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в Сети фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

21 июля Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». 7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.

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