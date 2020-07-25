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Интерес к Танзании в «Яндекс.Поиск» взлетел в 65 раз

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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В «Яндекс.Поиск» интерес пользователей к Танзании вырос в 65 раз после информации о возобновлении авиасообщения. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе интернет-компании.

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«В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в «Яндекс.Поиск» резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом», ― рассказали агентству.

В пресс-службе отметили, что больше всего пользователей интересовали месторасположение страны, а также цены на туры, отзывы об отдыхе, время перелета и погода.

Кроме того, в компании добавили, что в «Яндекс.Путешествия» наблюдался всплеск интереса к Танзании в 200 раз, подняв ее в рейтинге самых популярных у россиян стран с седьмого на четвертое место.

Из-за ситуации с COVID-19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

24 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа.

Позже стало известно, что россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа этот список стран планируется расширить.

В свою очередь, в посольстве Танзании рассказали, что российских туристов в стране могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре.

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