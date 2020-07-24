В посольстве Танзании рассказали о привлекательных для туристов местах

Туристов из России в Танзании могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре. Об этом сообщил «РИА Новости» сотрудник танзанийского посольства в РФ по инвестициям, туризму и торговле Томас Симон Малели в пятницу, 24 июля.

Он отметил национальный парк Килиманджаро, где находится самая высокая точка Африки — гора Килиманджаро, а также национальный парк озера Маньяра, у берегов которого можно увидеть колонии розовых фламинго.

«Также у нас очень красивые пляжи. Например, на Занзибаре есть очень хорошие места, где можно отдыхать, проводить разные семейные мероприятия, например организовать бракосочетание», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в городе Танга есть места, где можно изучить историю страны, «какой была Танзания 200 лет назад».

Представитель посольства добавил, что в Танзании можно отправиться на сафари и посмотреть на жизнь диких животных в естественных условиях.

Он считает, что отдых в стране подойдет и бюджетным туристам, и тем, кто предпочитает премиальный отдых.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты начнут выполняться рейсы в Великобританию в Лондон. Эта страна не закрывала границы, но ввела карантин для прибывающих в нее иностранцев.

Рейсы в Турцию будут прибывать в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в список добавятся Анталия, Бодрум и Даламан. В Танзании полеты из России будет принимать Занзибар.

Международные рейсы будут выполняться из аэропортов московского региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешалось совершать лишь рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Ведомство направило обращения авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.