Названы способы защиты гаджетов от хакеров

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о способах защиты компьютера и смартфона от вредоносных программ.

По словам эксперта, безопасность устройств зависит от действий самих пользователей. В первую очередь, не стоит открывать подозрительные файлы и оставлять личные данные в открытом доступе, также стоит избегать подключения к открытым сетям Wifi.

Мясоедов отметил, что мошенники могут воспользоваться опубликованными, в том числе в соцсетях, данными (телефон или электронная почта) и выведать личные данные.

«Исключением являются рабочие контактные данные, но и там нужно предельно внимательно следить за вложениями в письма — не открывать подозрительные файлы особенно от незнакомых пользователей. Яркие рассылки о необычно крупном выигрыше или огромной задолженности», — цитирует его 25 июля агентство «Прайм».

Таить опасность может и бесплатный интернет в общественных местах, так как данные могут перехватить злоумышленники. В случае подключения лучше не вводить свои пароли и не делать важных рассылок.

13 июля эксперты IT-сферы рассказали, как создать надежный пароль и не забыть его. По их словам, надежность паролей определяет длина, вариации используемых символов, а также периодическое обновление.