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Эксперты назвали способы создать надежный пароль и не забыть его

Эксперты назвали способы создать надежный пароль и не забыть его

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Фото: TASS/YAY
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Эксперты IT-сферы рассказали, как создать надежный пароль и не забыть его. По словам специалистов, надежность паролей определяет их длина, вариации используемых символов, а также периодическое обновление. Хранить пароль можно как в специальных цифровых менеджерах, так и на простом листке бумаги.

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Так, эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов отметил, что цифровая грамотность россиян «пока хромает», и создают отдельный пароль для каждого аккаунта только 39% жителей РФ.

Схожее мнение выразил и глава представительства Avast в России Алексей Федоров. По его словам, люди крайне небрежны в обеспечении своей цифровой безопансости.

Идеальным паролем, как отметил эксперт, является комбинация из 16 цифр, знаков препинания и букв.

Не стоит использовать в качестве паролей имена, даты рождения и другую общеизвестную о вас информацию.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал придумывать пароли с использованием мнемонических правил или с помощью программы случайной генерации паролей.

«Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль», — цитирует его 13 июля «РИА Новости».

Эксперты добавили, что сейчас чаще данные крадут через интернет, поэтому безопасней хранить пароли на бумажных носителях.

В мае эксперты Роскачества рассказали, как защитить смартфон от злоумышленников, и описали некоторые известные схемы компьютерного мошенничества. В первую специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам.

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