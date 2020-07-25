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Названа более полезная альтернатива утренней чашке кофе

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Фото: Global Look Press/Ingeborg Knol/imageBROKER.com
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Взбодриться утром можно не только чашкой кофе, но и не менее эффективным и более полезным продуктом - кофейными зернами в шоколаде, рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

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«Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik 25 июля.

Также такое лакомство несет меньшую нагрузку для сердечно-сосудистой системы. Таким образом, кофе и шоколад взаимодополяняя друг друга оказывают максимальную пользу. Оптимальной дозой Хвингия назвала пять зерен кофе в шоколаде.

30 апреля эксперты назвали лучший способ приготовления кофе, при котором напиток будет полезен и не потеряет важных микроэлементов.

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