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Назван самый полезный способ приготовления кофе

Назван самый полезный способ приготовления кофе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кофе не только бодрящий напиток, он также полезен для организма. Однако многое зависит от способа его приготовления, рассказала кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева.

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«Для меня, как для врача в прошлом, польза – это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы. По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен», – цитирует ее 30 апреля радио Sputnik.

По словам эксперта, такой фильтр задерживает вредные вещества, способствующие повышению холестерина или развитию атеросклероза, поэтому черный кофе рекомендуется готовить капельными способами с помощью бумажного фильтра.

При этом сваренный в турке кофе может быть вреден для некоторых категорий людей, так что важно пить его в меру.

Игнатьева указала, что не стоит злоупотреблять и кофе с сахаром. Добавлять молоко в напиток можно, но превращать его в полноценный десерт не рекомендуется.

В ноябре прошлого года врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал, что кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно. Кроме того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям.

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