Назван самый полезный способ приготовления кофе

Кофе не только бодрящий напиток, он также полезен для организма. Однако многое зависит от способа его приготовления, рассказала кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева.

«Для меня, как для врача в прошлом, польза – это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы. По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен», – цитирует ее 30 апреля радио Sputnik.

По словам эксперта, такой фильтр задерживает вредные вещества, способствующие повышению холестерина или развитию атеросклероза, поэтому черный кофе рекомендуется готовить капельными способами с помощью бумажного фильтра.

При этом сваренный в турке кофе может быть вреден для некоторых категорий людей, так что важно пить его в меру.

Игнатьева указала, что не стоит злоупотреблять и кофе с сахаром. Добавлять молоко в напиток можно, но превращать его в полноценный десерт не рекомендуется.

В ноябре прошлого года врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал, что кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно. Кроме того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям.