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Трамп распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 июля, подписал ряд распоряжений, направленных на снижение стоимости жизненно важных рецептурных препаратов в стране. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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В частности, увеличивается доступность инсулина, адреналина, разрешается реимпорт инсулиновых продуктов, произведенных в Соединенных Штатах.

Одно из распоряжений призвано положить конец сделкам, благодаря которым посредники пользовались бы льготами и скидками, положенными для потребителей и пациентов.

Трамп также постановил, чтобы Соединенные Штаты платили самую низкую закупочную цену за медикаменты на международном рынке.

12 мая американский лидер объявил о начале кампании, направленной на снижение цен на лекарства в стране.

По мнению издания The Hill, скоропостижное принятие документов может быть связано с грядущими президентскими выборами и давлением на главу государства по вопросу здравоохранения, особенно после его поддержки отмены закона о доступном медицинском обслуживании.

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