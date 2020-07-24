Трамп в пятницу подпишет указы о снижении цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу, 24 июля, исполнительные распоряжения, направленные на снижение цен на лекарства. Об этом сообщает 23 июля The Hill.

Издание получило приглашение на мероприятие в Белом доме, где, как ожидается, американский лидер это объявит. Отмечается, что детали распоряжений пока не известны и планы властей могут измениться.

Скоропостижное принятие документа может быть связано с грядущими президентскими выборами, пишет газета, и давлением на главу государства по вопросу здравоохранения, особенно после его поддержки отмены закона о доступном медицинском обслуживании.

12 мая Трамп объявил о начале кампании, направленной на снижение цен на медикаменты в стране. Он заверил, что власти впредь не будут премировать компании, постоянно завышающие их стоимость.

Ожидается, что такое решение положит конец нечестным двойным сделкам, благодаря чему посредники пользовались бы льготами и скидками, положенными для потребителей и пациентов.