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Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», используемого при лечении COVID-19. Об этом 24 июля на брифинге в Белом доме рассказал американский президент Дональд Трамп.

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«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.

В конце июня британское издание The Guardian сообщило о скупке Штатами около 90% трехмесячного запаса «Ремдесивира». Отмечалось, что первые 140 тыс. доз лекарства продали по всему миру, а затем американские власти приобрели 500 тыс. доз.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала проверку этих данных. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что организация хочет быть уверена в том, что все могут иметь доступ к необходимому лечению от коронавируса.

«Ремдесивир» был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола и показал эффективность при лечении инфекций атипичной пневмонии SARS и MERS.

Пациентам с COVID-19 необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью $2340.

В связи со скупкой данного препарата американской стороной Россия заявила о готовности помочь другим государствам и поставить препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир». Российский препарат в разы дешевле, имеет удобную форму выпуска в виде таблеток, а также показал эффективность при лечении COVID-19.

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