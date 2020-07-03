Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали экспортировать препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир». В июне его отправили в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан. Об этом сообщается в четверг, 2 июля, на сайте организации.

Интерес к импорту лекарства выразили более 50 стран. В частности, ведутся переговоры о поставках «Авифавира» в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность в приобретении выражают страны СНГ и Ближнего Востока.

«C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира» (компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также отметил, что российский препарат в разы дешевле и имеет удобную форму выпуска в виде таблеток. По словам Дмитриева, лекарство позволяет осуществлять терапию на ранних стадиях COVID-19.

Совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар» за июнь произвело 100 тыс. курсов препарата и осуществило поставки в 35 регионов России. Благодаря увеличению производственных мощностей в три раза теперь можно выпускать до 300 тыс. курсов препарата в месяц. Как ожидается, это позволит удовлетворить внутренний спрос на «Авифавир» и начать его поставки за рубеж.

26 июня временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне заявил, что в рамках сотрудничества России и Израиля по борьбе с пандемией коронавируса обсуждаются поставки российского лекарства «Авифавир».

Как ранее сообщали «Известия», за июнь в российские больницы планируется направить 60 тыс. курсов этого препарата.