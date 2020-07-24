Дали срок: перерыв между сезонами РПЛ составит всего 16 дней

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует всего через 16 дней — 8 августа, и судейство в нем должно улучшиться, рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания исполкома РФС. На нем решалось, как будет жить отечественный футбол в ближайший год.

В повестку заседания входили вопросы календаря, структуры турниров, сроки трансферных окон. Все это важно, но громких новостей никто не ждал. Собрание носило скорее технический характер, поскольку проекты основных решений были согласованы заранее.

Интрига могла бы появиться, выдвини РПЛ на своем заседании накануне предложение о расширении состава участников на будущий сезон до 18 команд. Разговоры об этом ходили всю минувшую неделю. Началось все с того, что несколько депутатов Госдумы направили письмо министру спорта, а также главам РФС и РПЛ с просьбой оставить «Оренбург» в элите.

Дело в том, что команду подкосил коронавирус — на два матча игроки не явились и им были засчитаны поражения, а в оставшихся они едва собрали состав на заявку, да и тренироваться полноценно не могли.

Потом к дискуссии подключились «Крылья Советов», занявшие 15-е место в таблице. На собрании РПЛ выступал даже вице-губернатор Самарской области, председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. По его мнению, был нарушен спортивный принцип, ведь в зоне вылета «Крылья Советов» оказались из-за того, что большая группа игроков «Сочи» заболела коронавирусом, и их матч с «Тамбовом» был отменен. А тамбовчане в итоге получили три очка, которые и стали решающими.

Однако призывы политиков не были услышаны, подавляющее большинство клубов РПЛ выступило против расширения лиги.

— Хорошо, что идея не прошла, — заявил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — В этом году точно нецелесообразно было менять правила. Это стало бы нарушением спортивного принципа, так как уже было прописано, что минимум две команды вылетают. Справедливо расширять РПЛ максимум с сезона-2021/2022, но тогда надо указывать это в регламенте сезона-2020/21. Хотя я все равно против — у нас и так с трудом набирается 16 дееспособных команд в премьер-лиге. А мы хотим еще повесить на нее два клуба с финансовыми проблемами. На столько участников не хватит квалифицированных футболистов и тренеров, а с учетом перегруженного из-за коронавируса календаря непонятно, в какие сроки проводить дополнительные четыре тура.

Таким образом, этот вопрос на заседании исполкома РФС — а именно за ним последнее слово — даже не поднимался. А если бы даже и возник, то ответ на него был бы отрицательным, дал понять президент РФС Александр Дюков.

— Безусловно, мы этот вопрос обсуждали с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным (президент РПЛ). Но решение принимала сама лига. Мы не звонили в клубы, убеждая их не поддерживать предложение о расширении. Вы понимаете, что расширять неправильно. Не стоит менять регламент после того, как соревнования завершились. Все знали, что есть коронавирус, и нам придется доигрывать в таких условиях, — сказал глава РФС на пресс-конференции по итогам исполкома.

Основные решения, принятые на заседании, таковы:

— утверждена структура календаря РПЛ. Чемпионат России-2020/21 начнется 8 августа, а завершится 16 мая;

— матч за Суперкубок России состоится 7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена»;

— утверждены структура и регламент Кубка России-2020/21, в нем впервые будет групповой этап, а финал запланирован на 12 мая;

— утверждена структура календаря ФНЛ на сезон-2020/21. Турнир стартует 1 августа, а завершится 16 мая. Во втором по силе дивизионе российского футбола сыграют 22 команды, по итогам первенства вылетят шесть клубов, их места займут четыре команды из ПФЛ, так что через год ФНЛ вернется к формату из 20 участников;

— трансферные окна, когда клубы могут заявлять новых футболистов, будут действовать с 26 июля по 17 октября и с 29 января по 25 февраля;

— внесены изменения в дисциплинарный регламент РФС — теперь можно отменить ошибочно полученную игроком желтую карточку, если она влечет за собой пропуск следующего матча.

В повестке дня не было вопросов, касающихся судейства, но на итоговой пресс-конференции к этой теме вернулись. Слишком много скандалов было в заключительной части чемпионата, а московский «Спартак» и вовсе объявил чуть ли не войну арбитрам и их руководителю венгру Виктору Кашшаи. По мнению руководства клуба, рефери регулярно принимали спорные решения не в пользу красно-белых. Однако Александр Дюков предложил не нагнетать обстановку, заметив, что Кашшаи нужно время на адаптацию.

— Он работает всего полгода, они были непростые, поэтому сложно делать какие-то серьезные выводы. Понимаю, чем вызван вопрос. Безусловно, ошибки есть, но будем стремиться, чтобы их было минимальное количество. У нас, к сожалению, низкий уровень грамотности и понимания правил игры. Что касается качества судейства, то безусловно еще есть над чем работать, — сказал глава РФС.

Дюков отметил, что, несмотря на все возникшие сложности, решение возобновить и довести до конца чемпионат России было верным.

— С точки зрения организации получилось не все, но завышенных ожиданий у меня и не было, — подчеркнул эксперт. — Я понимал, что нам всем надо учиться играть в новых условиях. И на этом пути набить шишек. Их, конечно, могло быть поменьше, но такой урок был нужен нам всем, чтобы избежать подобного в следующем сезоне.

Хочется верить, что в новом чемпионате, который стартует совсем скоро, этих «шишек» действительно будет меньше.