Атакующие «быки»: «Краснодар» пробился в главный турнир Европы

Главной интригой последнего тура сезона чемпионата России среди команд РПЛ было распределение последней путевки в Лигу чемпионов. Вслед за «Зенитом» и «Локомотивом» в самый престижный клубный турнир Европы попал «Краснодар». Впрочем, если питерцы и москвичи добились участия в групповом этапе ЛЧ, то «быкам» предстоит снова пробиваться туда через квалификацию.

Подопечные Мурада Мусаева не пустили в Лигу чемпионов своего главного преследователя — ЦСКА, который остался четвертым и не отдал эту позицию «Ростову». Теперь армейцы могут стартовать в Лиге Европы сразу с группового этапа, если в субботу «Зенит» обыграет в финале Кубка России «Химки». Донскому клубу придется стартовать во втором по значимости турнире континента с квалификации.

«Краснодар» – «Ахмат»

После воскресного домашнего поражения от московского «Динамо» (0:2) «быки» лишились шансов догнать «Локомотив». Но, чтобы удержаться в тройке, им достаточно было выиграть заключительную встречу сезона у «Ахмата». Любая осечка — даже ничья — открывала путь в квалификацию Лиги чемпионов ЦСКА, в случае домашней победы армейцев над «Тамбовом».

«Краснодару» пришлось помучиться на своем поле в игре с «Ахматом» почти целый тайм, но перед перерывом Маркус Берг открыл счет. Очень быстро грозненцы отыгрались, но ответный гол не был засчитан из-за положения «вне игры». А во втором тайме «быки» уверенно дожали соперника, доведя дело до разгрома — 4:0.

Таким образом, «Краснодар» в третий раз в истории оказывается в призовой тройке по итогам сезона. И второй год подряд команда выходит в квалификацию Лиги чемпионов. Прошлым летом южному коллективу удалось в ней пройти «Порту» (0:1; 3:2), но на последней стадии перед попаданием в группу «горожане» уступили греческому «Олимпиакосу» (0:4; 1:2).

— Думаю, команда заслужила еще одну попытку пройти предварительные стадии Лиги чемпионов, — поделился с «Известиями» экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — В целом, игроки ровно прошли этот сезон, если не считать неудачного отрезка после «ковидной» паузы, где были одержаны на поле всего две победы. Трудно сказать, что повлияло на такой исход, когда не удалось подвинуть со второго места «Локомотив», хотя шансы были. Может, излишне напряженный календарь, к которому еще добавилось согласие перенести матч с «Динамо». Владелец клуба поступил благородно, но дать этому оценку с точки зрения борьбы за результат тяжело. В любом случае, хорошо, что команда удержалась в тройке и теперь попытает счастье в квалификации ЛЧ. Верю, что игроки и тренеры извлекли опыт из неудачных прошлогодних матчей с «Олимпиакосом» и в этот раз выступят там более успешно.

ЦСКА – «Тамбов»

Армейцы играли с немотивированным соперником, уже решившим свою задачу — спастись от вылета из РПЛ. Однако в последние дни перед выездом «Тамбова» в Москву в СМИ ходили слухи, что игрокам предложат повышенные премиальные за отбор очков у ЦСКА. Команда постаралась создать проблемы сопернику, но после гола Георгия Щенникова в первом тайме армейцы стали полностью контролировать игру.

А когда до перерыва удалили лидера «Тамбова» Георгия Мелкадзе, стало ясно, что красно-синие не отдадут четвертое место. Во втором тайме их преимущество закрепил Иван Обляков. Счет до финального свистка так и остался 2:0.

— Вряд ли армейцы удовлетворены этим четвертым местом, но результат закономерен — «Краснодар» все-таки больше заслужил играть в Лиге чемпионов, — заявил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Могло для ЦСКА все сложиться и хуже. Но отчасти они вырулили из негативной ситуации после той истории с недельным отъездом из команды главного тренера Виктора Гончаренко, когда на фоне неудач он подал в отставку, но клуб его удержал на посту. Возможно, это где-то встряхнуло команду. Когда они были разгромлены «Зенитом» (4:0) и сыграли вничью с «Динамо» (0:0), я предполагал, что ЦСКА может вообще выпасть из первой пятерки. Но они собрались и все-таки достойно закончили сезон. Не скажу, что четвертое место — повод для радости, но на оценку «удовлетворительно» потянет.

«Ростов» – «Зенит»

Ростовчане сделали все, чтобы догнать ЦСКА. У них был шанс обыграть чемпиона, который выставил почти полностью резервный состав. На лавке остались даже два лучших бомбардира турнира — Артем Дзюба и Сердар Азмун. В первом тайме Бактийор Зайнутдинов открыл счет ударом со штрафного. Но ближе к концу встречи с интервалом в три минуты ворота «Ростова» поразили Эмилиано Ригони и вышедший на замену Азмун. Таким образом, донской клуб так и остался пятым.

— «Ростов» провел отличный сезон, если исходить из изначальных ожиданий и возможностей клуба, — сказал Сергей Кирьяков. — Но, с учетом неудачной концовки сезона, команда может быть недовольна собой. Все-таки были хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов, но очень уж подкосил дончан коронавирус, которым в июне заразилась значительная часть состава. К сожалению, это привело к тому, что была одержала только одна победа летом, и клуб отвалился от призовой тройки. Но в целом по сезону это пятое место — успех, и можно похвалить игроков и тренерский штаб ростовчан.

«Динамо» – «Оренбург»

После воскресной победы над «Краснодаром» динамовцы обеспечили себе шестую строчку. И теперь могут с нее выйти в Лигу Европы, если Кубок России выиграет «Зенит». В случае победы «Химок» в еврокубках сыграет подмосковный клуб.

В любом случае, вторую часть сезона бело-голубые могут записать себе в актив. Осенью команда шла в зоне вылета, но с приходом на пост главного тренера Кирилла Новикова поднялась на девять строчек. Однако завершить на позитивной ноте неплохой сезон ей не удалось. В последнем туре «Динамо» проиграло дома давно обеспечившему себе последнее место в РПЛ «Оренбургу» (0:1).

«Рубин» – «Спартак»

«Спартак» лишился шансов на еврокубки после воскресного поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита» (1:2). Через чемпионат красно-белые потеряли варианты выйти в Лигу Европы еще раньше. Но в случае проигрыша в Казани москвичи рисковали повторить худший результат в своей российской истории — десятое место в РПЛ-2003. Но подопечные Доменико Тедеско одержали победу со счетом 2:1 и закончили сезон на седьмом месте.

В других матчах заключительного тура «Уфа» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), а «Урал» проиграл дома «Локомотиву» (0:1). Встреча «Крылья Советов» - «Сочи» не состоялась из-за эпидемии коронавируса у гостей. Им присудили техническое поражение 0:3. Но это не спасло «Крылья», которые еще в прошлых турах вслед за «Оренбургом» обеспечили себе вылет в ФНЛ. Новый сезон в чемпионате России стартует 1 августа.