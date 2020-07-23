Восемнадцать минус: РПЛ отказалась от расширения состава участников

Конец сезона в отечественном футболе предполагает не только награждение победителей, но и официальное утверждение итогов турнира, а также установку правил на следующие соревнования. В 2020 году РФС и РПЛ из-за пандемии коронавируса вынуждены сделать все это в сжатые сроки, так как временной промежуток между последним туром прошедшего розыгрыша чемпионата России и первым туром будущего сезона составляет всего две с половиной недели.

Поэтому в четверг было проведено итоговое заседание общего собрания клубов РПЛ, а в пятницу состоится заседание исполкома РФС. Обе структуры не стали дожидаться последнего матча сезона — финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», который пройдет в субботу в Екатеринбурге.

Против расширения

Главным событием общего собрания стало голосование по поводу количества участников соревнования в премьер-лиге следующего сезона. Ажиотаж вызвали слухи о том, что Российская премьер-лига будет расширена с 16 до 18 команд. Предполагалось, что это отменит вылет самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга», занявших последние два места в РПЛ, при этом добавятся занявшие первые два места в ФНЛ волгоградский «Ротор» и «Химки».

Это было бы прямым изменением действующего регламента сезона-2020/2021, согласно которому два футбольных клуба должны напрямую вылететь из РПЛ. Правда, до этого РФС и лига уже вносили в правила поправки, согласно которым еще два клуба премьер-лиги должны были играть переходные матчи за право остаться в элите с третьей и четвертой командами ФНЛ. Но эти стыки отменили из-за плотности календаря.

Второй раз идти на такие изменения правил РФС не захотел. Но инициаторы поправки аргументировали свою позицию тем, что «Оренбург» и «Крылья Советов» вылетели не по спортивному принципу. «Оренбург» часть баллов потерял из-за вспышки коронавируса в своей команде: два его матча — с «Краснодаром» и «Уралом» — были отменены, а клубу присудили технические поражения (0:3). «Крылья» пострадали из-за эпидемии COVID-19 в рядах ФК «Сочи», заработавшего техническое поражение от прямого конкурента самарцев «Тамбова» (0:3) в матче предпоследнего тура. Полученные без боя три очка позволили тамбовчанам обеспечить себе сохранение прописки в РПЛ — перед последним игровым днем они стали недосягаемы для «Крыльев».

рпл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем не менее, РПЛ не стала голосовать за расширение количества участников. В случае принятия этой инициативы, она должна была бы еще пройти утверждение исполкомом РФС, который, по данным «Известий», не стал бы одобрять такую идею. Но и в самой лиге подавляющее большинство оказалось против. При этом, по словам источника в рядах одного из клубов, рассматривается вариант расширить РПЛ до 18 команд с сезона-2021/2022.

— Хорошо, что идея расширения премьер-лиги не прошла, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — В этом году это точно нецелесообразно было делать. Это стало бы нарушением спортивного принципа, так как уже было прописано, что минимум две команды вылетают. Справедливо расширять РПЛ максимум с сезона-2021/2022, но это надо указывать уже в регламенте сезона-2020/2021. Хотя и здесь я против — у нас и так с трудом набирается 16 дееспособных команд в премьер-лигу. А мы хотим еще повесить на нее два клуба с финансовыми проблемами. На столько участников не хватит квалифицированных футболистов и тренеров, а с учетом перегруженного из-за коронавируса календаря непонятно, в какие сроки проводить дополнительные четыре тура.

Загрузить стадионы

Об идее расширения РПЛ впервые заговорили еще год назад. Одним из аргументов было то, что увеличение количества матчей и участников позволит улучшить коммерческую составляющую клубов за счет роста продаж билетов , а также более широкой реализации телеправ. Кроме того, это предполагало увеличение загруженности стадионов, что особенно актуально при наличии новых современных арен, построенных к чемпионату мира 2018 года. Однако реализацию инициативы было решено отложить.

рпл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Собрать 18 команд в РПЛ вполне можно — в ФНЛ есть клубы, которые способны составить конкуренцию в высшем эшелоне, — заявил «Известиям» экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Мы видели это на примере химчан, выбивших из Кубка России очень крепкого середняка премьер-лиги «Урал». Да и новички прошедшего сезона — «Тамбов» и «Сочи» — не ударили в грязь лицом и уже с первых туров давали бой старожилам РПЛ. Расширение количества участников вполне привлекательно в коммерческом плане и не ударит по соревнованию в спортивном. Другое дело, что, возможно, в этом году не время идти на такие шаги, поскольку клубам в условиях пандемии и кризиса тяжело, а заработать на билетах нереально, пока не разрешат полностью заполнять стадионы. Так что идея интересная, но в перспективе, а не здесь и сейчас.

Также общее собрание клубов Российской премьер-лиги утвердило проект календаря на следующий сезон. Ближайший розыгрыш чемпионата страны стартует 8 августа, а сутками ранее пройдет матч за Суперкубок. В пятницу, 24 июля, исполком РФС должен рассмотреть и согласовать это расписание.