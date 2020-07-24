Возвести в кубок: есть ли у «Химок» шанс одолеть чемпиона России

Чемпионат страны по футболу уже завершен, но в сезоне-2019/20 нашим игрокам осталось провести еще одну встречу — финал Кубка России. В субботу в Екатеринбурге победитель завершившегося турнира РПЛ петербургский «Зенит» будет играть с вышедшими из ФНЛ «Химками».

Учитывая то, что встречаются команды из разных лиг, эксперты уверены: у подмосковного коллектива нет шансов на успех. Но футболисты «Химок» обещают дать бой сопернику.

Разница в классе

В воскресенье обе команды сыграли полуфинальные матчи. «Зенит» обыграл дома своего заклятого противника московский «Спартак» (2:1). Эту встречу многие ждали очень долго. Она была крайне важна не только из-за многолетнего противостояния двух клубов, подогреваемого многочисленными жесткими высказываниями обеих сторон. Но и потому, что победа в турнире была последним шансом красно-белых спасти проваленный сезон и попасть в еврокубки.

В итоге «Зенит» прошел в финал и близок ко второму в своей истории золотому дублю — одновременной победе в чемпионате и Кубке России. «Химки» выбили из турнира екатеринбургский «Урал» (3:1), который мог сыграть финал на своем поле. Мало кто верил в успех подмосковного коллектива, который не играл официальные матчи с марта, когда из-за пандемии был прерван, а позже досрочно завершен турнир в ФНЛ.

Теперь «Химки» во второй раз в истории попытаются выиграть Кубок России. В прошлый раз они делали такую попытку 15 лет назад, также будучи клубом первого дивизиона. Тогда подмосковный коллектив проиграл ЦСКА (0:1).

— Еще до полуфинала «Зенит»–«Спартак» было ясно, что победитель этого матча выиграет Кубок, — поделился с «Известиями» экс-полузащитник петербургского клуба Максим Деменко. — Естественно, «Химки» будут бороться и показывать свои лучшие качества. Этого хватило для выхода в финал, хотя в игре против них «Урал» был не похож на себя — я давно не видел эту команду в таком состоянии. И можно только поздравить подмосковный коллектив, показавший себя на столь высоком уровне. И их главного тренера Сергея Николаевича Юрана — с тем, как он сумел настроить ребят.

Решение проблемы

Последние месяцы «Химки» жили в условиях неопределенности. По итогам прошедшего сезона ФНЛ они заняли второе место и получили право прямого выхода в РПЛ. Но долгое время было неизвестно, воспользуется ли этим клуб. В течение двух месяцев позиция менялась много раз. Доходило даже для разговоров о сокращении бюджета и понижении в классе — до ПФЛ. В итоге лишь в среду министерство спорта Московской области объявило, что «Химки» все-таки идут в элиту.

— На самом деле, это параллельные истории, вряд ли решение как-то повлияет на матч с «Зенитом», — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Химок» Александр Трошечкин. — Добавит, конечно, положительных эмоций, это хорошо для коллектива. Финал — особенный матч, и мы играли бы там с максимальной отдачей при любом развитии событий.

Одним из доводов против решения идти в РПЛ называлось отсутствие у «Химок» дополнительных средств. В итоге главный тренер химчан Сергей Юран стал утверждать, что клуб способен играть в премьер-лиге и при имеющемся бюджете.

— На фоне победы над «Уралом» удивительно, что клуб еще до недавнего времени не собирался выходить в РПЛ — это какой-то нонсенс, — заявил Максим Деменко. — И я не понимаю руководителей «Химок», которые не решались идти наверх. На ФНЛ у вас деньги есть, а на премьер-лигу нет… Ну тогда идите в РПЛ тем же составом, что у вас есть, на те же средства. Оставляйте этих футболистов, создайте им условия для работы, и пусть они играют, как могут. Тем более, затраты на те же перелеты вряд ли будут выше, чем в ФНЛ. В РПЛ гораздо больше встреч с московскими командами, также не будет выездов на Дальний Восток и в Сибирь. То есть эта статья расходов должна снизиться. И ничто не мешает играть с тем же бюджетом, что и в первом дивизионе.

Теперь «Химки» могут еще раз удивить публику. В случае победы в Кубке России они попадут в Лигу Европы. Если же этот трофей достанется «Зениту», то в еврокубках сыграет занявшее шестое место в чемпионате московское «Динамо».

— С одной стороны, разница в классе между «Зенитом» и «Химками» очевидна, — сказал «Известиям» экс-главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Но в футболе могут быть любые неожиданности. Во всяком случае, уверен, что «Химки» сделают все для победы. Терять им нечего — они и так уже герои, что дошли до финала. А на фоне решения играть в РПЛ у них могут появиться дополнительные силы и эмоции.

«Зенит» трижды завоевывал Кубок России — в 1999-м, 2010-м и 2016 годах. Наибольшее количество побед в этом турнире у «Локомотива» — «железнодорожники» выигрывали его восемь раз.