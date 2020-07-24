«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке корабля «Прогресс МС-15» к МКС

При стыковке российского грузового космического корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) возникли трудности, в частности наблюдались отклонения космического грузовика относительно мишени. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-службе «Роскосмоса» в Twitter.

«Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения», — говорится в посте госкорпорации.

Необходимости в переходе на ручной режим стыковки, как отметили в «Роскосмосе», не было и она прошла в автоматическом.

«В настоящее время специалисты РКК «Энергия» (производитель корабля «Прогресс». — Ред.) проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения», — подчеркнула пресс-служба.

Накануне с космодрома Байконур была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Отмечалось, что это пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

Менее чем через четыре часа «Прогресс» пристыковался к МКС, тем самым установив новый рекорд скорости полета к этой станции —03 часа 18 минут.

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в апреле 2020 года, он летел до станции 3 часа 20 минут.