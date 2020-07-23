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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС

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Фото: Global Look Press/NASA
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Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» в четверг, 23 июля, пристыковался к Международной космической станции, долетев до нее менее чем за четыре часа.

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«Космический «грузовик» доставил на станцию грузы суммарной массой более 2,5 т, необходимые для поддержания полета МКС в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на ее борту», ― говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Роскосмоса».

Ранее в этот день с космодрома Байконур была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Отмечалось, что это пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что космонавты кроме традиционных пищевых рационов получат компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем. Кроме того, «Прогресс» доставит традиционный набор свежих фруктов и овощей.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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