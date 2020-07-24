Набиуллина спрогнозировала динамику потребкредитования в 2020 году

Спрос на потребительское кредитование в России вырастет в 2020 году на 4-5%. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«Потребительское кредитование восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в апреле. В апреле мы делали прогноз, что потребительское кредитование в этом году упадет где-то процентов на 5. Сейчас наши оценки, что оно вырастет в этом году на 4–5%. Люди больше берут кредиты», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ не собирается отказываться от регулирования, связанного с предельной долговой нагрузкой граждан.

«И здесь будем внимательное смотреть, если нужно, корректировать наше регулирование, в том числе для того, что не было чрезмерного кредитования», — добавила Набиуллина.

Ранее в этот же день ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов и она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. Набиуллина не исключила, что такая тенденция продолжится и в дальнейшем.

Кроме того, регулятор улучшил прогноз по спаду ВВП страны до 4,5–5,5% с прежних 4–6%. В то же время, по мнению Набиуллиной, восстановление экономической активности в России может занять более полутора лет.

Несколько дней назад глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что общенациональный план восстановления экономики России подготовлен и уже реализуется вместе с принятыми антикризисными мерами.