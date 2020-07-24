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Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк не исключает дальнейшего смягчения денежно-кредитной-политики и снижения уровня ключей ставки. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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«В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов экономики, динамики цен, с учетом этого будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что на прошедшем заседании было принято решение перейти к стандартному шагу изменения ключевой ставки, так как уже требуется тонкая настройка денежно-кредитной политики в отличие от предыдущих месяцев.

«На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении до 1–2% с 2–3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — добавила Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября.

Ранее 24 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов и она достигла исторического минимума в 4,25% годовых.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев убежден, что снижение ключевой ставки приведет к удешевлению кредитования для населения и бизнеса.

Кроме того, Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП страны до 4,5–5,5% с прежних 4–6% и огласил динамику восстановления экономики на несколько ближайших лет.

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