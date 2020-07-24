Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Банк России скорректировал прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5–5,5% с прежних 4–6%. Об этом сообщается 24 июля на сайте ЦБ.

«В этих условиях ВВП снизится на 4,5–5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5–4,5% в 2021 году и 2,5–3,5% в 2022 году», — говорится в прогнозе.

Согласно оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%. По итогам года, с учетом проводимой денежной-кредитной политики, ЦБ ожидает уровень инфляции в районе 4%.

Ранее в этот же день регулятор принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. В итоге она достигла исторического минимума в 4,25% годовых.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доходы, накопленные до пандемии коронавирусной инфекции, обеспечили макроэкономическую стабильность в России.

На прошлой неделе в Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России. В июне он составил о –6,4% в годовом выражении по сравнению с –10,7% в мае и –12% в апреле.

В прогнозе Минэка на 2022–2023 годы, с учетом заложенных мер экономической поддержки, рост ВВП составляет от 3%.