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Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Центробанк дал прогноз по восстановлению экономической активности в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России восстановление экономической активности может занять более полутора лет. Такой прогноз дала глава Центробанка страны Эльвира Набиуллина в пятницу, 24 июля, в ходе пресс-конференции.

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Регулятор, по ее словам, продолжил смягчение денежно-кредитной политики на фоне сохраняющихся рисков отрицательного отклонения инфляции от 4% в будущем году.

«Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса, — цитирует «РИА Новости» Набиуллину. — Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен».

Также Набиуллина спрогнозировала падение российского экспорта в 2020 году на 13–15% из-за снижения внешнего спроса. Именно это, по ее словам, и внесет наиболее существенный вклад в снижение ВВП страны.

Положительный же вклад в динамику ВВП внесет, как заявила Набиуллина, рост кредитования российской экономики. В 2020 году, согласно прогнозам, он составит 6–9%, а в 2021-м — 7–11%.

В этот же день Банк России скорректировал прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5–5,5% с прежних 4–6%. Годовая инфляция, согласно оценке регулятора на 20 июля, составила около 3,3%. По итогам года, с учетом проводимой денежной-кредитной политики, ЦБ ожидает уровень инфляции в районе 4%.

Ранее в пятницу регулятор принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. В итоге она достигла исторического минимума в 4,25% годовых.

На прошлой неделе в Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России. В июне он составил о -6,4% в годовом выражении по сравнению с -10,7% в мае и -12% в апреле.

В прогнозе Минэка на 2022–2023 годы, с учетом заложенных мер экономической поддержки, рост ВВП составляет от 3%.

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