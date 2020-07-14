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В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП России в 2022–2023 годах

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Минэкономразвития России прогнозирует рост ВВП страны на уровне 3% и выше в 2022–2023 годах с учетом заложенных мер экономической поддержки. Об этом 14 июля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

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«Общенациональный план восстановления экономики станет продолжением антикризисных пакетов мер. Это позволит не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень. В 2022–2023 годах мы уже прогнозируем рост ВВП на уровне 3% и выше. По нашим ожиданиям, это позволит стабильно наращивать реальные доходы населения», — цитирует «РИА Новости» Решетникова.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на первый план выходит задача сохранения занятости и доходов граждан. В связи с этим правительство приняло меры социально-экономической поддержки и представило общенациональный план восстановления экономики России.

Министр напомнил, что общий объем финансовой помощи населению составил более 5 трлн рублей. В качестве основных мер он перечислил выплаты семьям с детьми, пособия по безработице, льготные кредиты.

На прошлой неделе экономисты Международного валютного фонда спрогнозировали рекордный уровень мирового госдолга по итогам 2020 года. Ожидается, что он достигнет 101,5% ВВП всех стран.

В начале июля в Минфине рассказали, что бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.

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