Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Общество
Путин потребовал обеспечить доступность цифровых сервисов ПФР
Туризм
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Мир
Россия и Турция заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии
Общество
Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19

Решетников рассказал о реализации нацплана восстановления экономики

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общенациональный план восстановления экономики России подготовлен и уже реализуется совместно с антикризисным пакетом. Об этом в среду, 22 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Осень покажет: названы 15 регионов – лидеров по мерам поддержки экономики
Готовность субъектов оказывать содействие бизнесу может снизить глубину падения местных экономик на 2–3 п.п.

«Вы внимательно, я думаю, слушали доклад председателя правительства. Большой действительно блок вопросов был уделен развитию экономики, поддержке малого предпринимательства, запуску нового инвестиционного цикла. Это основные приоритеты Общенационального плана, который подготовлен, и который уже реализуется на сегодняшний момент», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Он отметил, что реализация нацплана восстановления российской экономики идет одновременно с принятием антикризисных мер, в частности, это касается программ кредитования и поддержки бизнеса.

На прошлой неделе в Минэкономразвития России спрогнозировали рост ВВП страны на уровне 3% и выше в 2022–2023 годах с учетом заложенных мер экономической поддержки.

В июне президент России Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России и преодолении последствий пандемии. Он отметил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 июня объявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Ключевая цель этого проекта — выход на устойчивую траекторию экономического роста. На реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020