Решетников рассказал о реализации нацплана восстановления экономики

Общенациональный план восстановления экономики России подготовлен и уже реализуется совместно с антикризисным пакетом. Об этом в среду, 22 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Вы внимательно, я думаю, слушали доклад председателя правительства. Большой действительно блок вопросов был уделен развитию экономики, поддержке малого предпринимательства, запуску нового инвестиционного цикла. Это основные приоритеты Общенационального плана, который подготовлен, и который уже реализуется на сегодняшний момент», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Он отметил, что реализация нацплана восстановления российской экономики идет одновременно с принятием антикризисных мер, в частности, это касается программ кредитования и поддержки бизнеса.

На прошлой неделе в Минэкономразвития России спрогнозировали рост ВВП страны на уровне 3% и выше в 2022–2023 годах с учетом заложенных мер экономической поддержки.

В июне президент России Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России и преодолении последствий пандемии. Он отметил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 июня объявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Ключевая цель этого проекта — выход на устойчивую траекторию экономического роста. На реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.