Попова заявила о возможной отмене карантина для прибывших в Россию

Власти России рассматривают возможность отменить обязательный карантин для тех, кто прибыл в страну вывозными рейсами. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы (обязательного карантина. ― Ред.) . Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время», ― рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова выразила надежду на то, что актуальная ситуация позволит отменить обязательный карантин в ближайшее время.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что программа по вывозу россиян продолжит работать и после возобновления международных авиарейсов с августа с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией.

По словам главы Минтранса России Евгения Дитриха, отечественные авиационные власти ведут переговоры о возобновлении авиасоообщения более чем с 30 странами.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян, которыми сограждан возвращают на родину.

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