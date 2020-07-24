Минтранс заявил о переговорах по открытию авиасообщения с 30 странами

Авиационные власти России ведут переговоры об открытии авиасоообщения с более чем 30 иностранными государствами. Об этом заявил в пятницу, 24 июля, российский министр транспорта Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 24».

«Отмечу, что работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается», — сказал министр.

По словам Дитриха, сегодня Росавиация уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в Великобританию, Турцию и Танзанию, чтобы те в ближайшее время начали продажи билетов.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принимает меры для расширения списка стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение.

Голикова добавила, что оперштаб будет очень внимательно следить за эпидемиологической ситуацией во всех государствах, а также в городах России, куда традиционно прилетают самолеты. «Для того, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к росту количества заболевших», — пояснила она..

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее, в пятницу, премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам Голиковой, с этой даты открываются полеты в Лондон, Анкару и Стамбул. Начиная с 10 августа из России можно будет полететь в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан. «И наконец, такой экзотический маршрут в Танзанию, Занзибар, который тоже был популярен у определенной категории наших граждан, здесь тоже возобновляется авиационное сообщение», — добавила она.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.