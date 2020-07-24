Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину

Программа по вывозу россиян продолжит работать и после возобновления международных авиарейсов с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 24 июля, в ходе консультаций с официальным представителем МИД Китая Хуа Чуньин по информационной проблематике.

«Вот только что у нас председатель правительства и вице-премьер объявили о возобновлении регулярных рейсов в три страны, сейчас это только три страны. При этом у нас продолжает работать и вывозная программа», — сказала Захарова.

Ранее в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об открытии авиасообщения с рядом стран с 1 августа. Рейсы будут выполняться из аэропортов московского региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен.

По словам главы Минтранса России Евгения Дитриха, отечественные авиационные власти ведут переговоры о возобновлении авиасоообщения с более чем 30 странами.

Накануне в Кремле сообщили, что восстановление авиасообщения с зарубежными государства возможно только на взаимной основе. Отмечалось, что переговоры на эту тему ведутся, но решения пока нет.

Как сообщила Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 15 юля, в Россию за время пандемии коронавируса вывозными рейсами из других стран вернулись свыше 266 тыс. россиян.

Она отметила большую работу, проведенную Минкомсвязью, Росавиацией, Минтрансом и МИДом России.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян, которыми сограждан возвращают на родину.