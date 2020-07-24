«Бессмертный полк» впервые пройдет на воде в Севастополе в День ВМФ

Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на воде в Севастополе в День Военно-морского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в акватории Севастопольской бухты во время праздника на катерах, которые пройдут вдоль зрительских трибун, разместят таблички, посвященные кораблям и частям флота, удостоенным гвардейского звания.

В акции задействуют катера корабельных соединений Черноморского флота, уточняет ИА «Крыминформ».

День ВМФ отмечается 26 июля. На этот день была запланирована традиционная акция «Бессмертный полк». Однако президент России Владимир Путин сообщил о ее переносе на 2021 год в соответствии с рекомендациями специалистов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.