Путин заявил о переносе «Бессмертного полка» на 2021 год

Президент России Владимир Путин заявил о переносе акции «Бессмертный полк» на 2021 год. Об этом он сказал 20 июля на встрече с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, сообщает ТАСС.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал глава государства.

Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Изначально Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка», которое не состоялось в День Победы 9 Мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Из-за пандемии коронавируса в этом году памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли.

Шествие «Бессмертного полка» проходило в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-мероприятии, которое началось 9 Мая и длилось 19 дней, были зарегистрированы около 3 млн человек. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) тогда провел опрос, согласно которому 82% россиян заявили о необходимости мероприятия даже в таком режиме.