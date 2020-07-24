В МИДе не исключили решение вопроса о возобновлении полетов с Турцией до конца лета

Москва не исключает, что вопрос открытия авиасообщения с Турцией может быть решен до конца лета. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в МИД РФ.

«Не исключено, да. Вопрос рассматривается», — сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов в разговоре с «РИА Новости».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что Россия будет открывать границы с другими странами на взаимной основе. Переговоры ведутся, но решения пока не приняты.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко 17 июля заявил, что возобновлять международное авиасообщение необходимо, но с определенными ограничениями.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом возобновление авиасообщения.

Росавиация 10 июля сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты, как отмечалось, планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение в начале апреля из-за пандемии коронавируса.