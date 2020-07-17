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Мурашко заявил о необходимости возобновления авиасообщения с ограничениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но с определенными ограничениями. Об этом 17 июля заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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«Подход к возобновлению авиасообщения содержит в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования», — приводит его слова ТАСС.

Ранее 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами.

В тот же день глава российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что если дата возобновления международных авиаперевозок не будет обозначена, то это может привести к потере рынка. Он отметил, что компания начала восстанавливать пассажиропоток после пандемии, однако выполняет только 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до ситуации с коронавирусом.

10 июля Росавиация сообщила, что разработала матрицу поэтапного возобновления международного авиасообщения. Согласно ей, сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ведомство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

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