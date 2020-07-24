Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Мир
В Германии экс-охранника концлагеря приговорили к условному сроку
Мир
В раде потребовали возбудить дело из-за лабораторий США на Украине
Мир
Перехваченный истребителями США иранский самолет приземлился в Тегеране
Мир
Завершен анализ «черных ящиков» сбитого в Иране украинского Boeing

Пентагон объяснил перехват пассажирского самолета Ирана

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский истребитель F-15 сопроводил пассажирский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, чтобы убедиться в отсутствии опасности для базы США в Сирии. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.

По его словам, перехват проводился с учетом международных стандартов, и истребитель держался на безопасном от лайнера расстоянии с 1 км.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета», — цитирует Урбана AP.

Действия летчика истребителя он охарактеризовал как профессиональные. Урбан добавил, что визуальная проверка самолета понадобилась, чтобы убедиться в отсутствии опасности для военных коалиции на базе аль-Танф.

При этом говорил представитель Пентагона только об одном F-15. Ранее СМИ сообщали о сближении с пассажирским самолетом двух истребителей.

23 июля иранские СМИ сообщили об опасном сближении двух иностранных истребителей с пассажирским самолетом компании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.

Изначально предполагалось, что военные самолеты принадлежат Израилю, однако пилот иранского лайнера подтвердил, что истребитель F-15 принадлежит США.

Из-за сближения, экипаж Mahan Air был вынужден провести маневр, чтобы не столкнуться с истребителем. С высоты в почти 10,6 км за две минуты самолет резко снизился до 10 км. Из-за этого травмы получили четыре пассажира, в том числе дети.

МИД Иран пообещал США политический и правовой ответ после изучения инцидента. Также Тегеран намерен обратиться в ООН.

К настоящему моменту самолет благополучно вернулся в Тегеран.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020