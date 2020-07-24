Пентагон объяснил перехват пассажирского самолета Ирана

Американский истребитель F-15 сопроводил пассажирский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, чтобы убедиться в отсутствии опасности для базы США в Сирии. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.

По его словам, перехват проводился с учетом международных стандартов, и истребитель держался на безопасном от лайнера расстоянии с 1 км.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета», — цитирует Урбана AP.

Действия летчика истребителя он охарактеризовал как профессиональные. Урбан добавил, что визуальная проверка самолета понадобилась, чтобы убедиться в отсутствии опасности для военных коалиции на базе аль-Танф.

При этом говорил представитель Пентагона только об одном F-15. Ранее СМИ сообщали о сближении с пассажирским самолетом двух истребителей.

23 июля иранские СМИ сообщили об опасном сближении двух иностранных истребителей с пассажирским самолетом компании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.

Изначально предполагалось, что военные самолеты принадлежат Израилю, однако пилот иранского лайнера подтвердил, что истребитель F-15 принадлежит США.

Из-за сближения, экипаж Mahan Air был вынужден провести маневр, чтобы не столкнуться с истребителем. С высоты в почти 10,6 км за две минуты самолет резко снизился до 10 км. Из-за этого травмы получили четыре пассажира, в том числе дети.

МИД Иран пообещал США политический и правовой ответ после изучения инцидента. Также Тегеран намерен обратиться в ООН.

К настоящему моменту самолет благополучно вернулся в Тегеран.