Перехваченный истребителями США иранский самолет приземлился в Тегеране

Иранский пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air, к которому ранее приблизились два американских истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Тегерана, сообщило агентство Tasnim в пятницу, 24 июля.

Лайнер приземлился в международном аэропорту имени Имама Хомейни.

23 июля самолет рейса Тегеран-Бейрут (Ливан) был перехвачен двумя истребителями F-15 в небе над Сирией. При попытке экипажа уйти от столкновения с истребителями пострадали четыре пассажира.

Как рассказал пилот лайнера, по радиосвязи летчики истребителей сам подтвердили, что самолеты относятся к ВВС США. Изначально СМИ предполагали, что к инциденту причастны истребители Израиля.

В свою очередь представитель иранского МИДа Аббас Мусави заявил, что Иран примет политические и правовые меры в отношении США после изучения всех обстоятельств инцидента.

Мусави также указал, что Тегеран будет считать Вашингтон ответственным за любые происшествия с данным самолетом во время его обратного следования.