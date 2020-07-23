Истребители F-15 опасно сблизились с пассажирским самолетом Ирана
Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приближения иностранных истребителей, сообщает 23 июля SV News.
Отмечается, что самолет авиакомпании Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан). Инцидент произошел в небе над Сирией. Пострадали четверо пассажиров. В настоящее время самолет приземлился в Бейруте, пострадавшие госпитализированы.
По предварительным данным, к лайнеру приблизились два истребителя ВВС Израиля.
В то же время некоторые агентства сообщили, что к инциденту могли быть причастны истребители F-15 США, так как израильские военные самолеты обычно не заходят в воздушное пространство Сирии.
ВС Израиля также уже опровергли участие своих самолетов в произошедшем, уточняет Al Arabiya.
Согласно сообщению ISNA, сославшемуся на данные экипажа лайнера, истребители принадлежали ВВС США.
BREAKING - An 'unknown aircraft' passed threateningly close to an #Iran|ian passenger plane—@disclosetv pic.twitter.com/801fplBYnJ— SV News 🔴 (@SVNewsAlerts) July 23, 2020
В феврале сообщалось, что иранский пассажирский Airbus-320 со 172 людьми на борту едва не попал под огонь во время удара израильских истребителей F-16 по Дамаску. Самолет экстренно приземлился на российской авиабазе Хмеймим.