Истребители F-15 опасно сблизились с пассажирским самолетом Ирана

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приближения иностранных истребителей, сообщает 23 июля SV News.

Отмечается, что самолет авиакомпании Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан). Инцидент произошел в небе над Сирией. Пострадали четверо пассажиров. В настоящее время самолет приземлился в Бейруте, пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, к лайнеру приблизились два истребителя ВВС Израиля.

В то же время некоторые агентства сообщили, что к инциденту могли быть причастны истребители F-15 США, так как израильские военные самолеты обычно не заходят в воздушное пространство Сирии.

ВС Израиля также уже опровергли участие своих самолетов в произошедшем, уточняет Al Arabiya.

Согласно сообщению ISNA, сославшемуся на данные экипажа лайнера, истребители принадлежали ВВС США.

BREAKING - An 'unknown aircraft' passed threateningly close to an #Iran|ian passenger plane—@disclosetv pic.twitter.com/801fplBYnJ