Прямой эфир

Истребители F-15 опасно сблизились с пассажирским самолетом Ирана

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приближения иностранных истребителей, сообщает 23 июля SV News.

Отмечается, что самолет авиакомпании Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан). Инцидент произошел в небе над Сирией. Пострадали четверо пассажиров. В настоящее время самолет приземлился в Бейруте, пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, к лайнеру приблизились два истребителя ВВС Израиля.

В то же время некоторые агентства сообщили, что к инциденту могли быть причастны истребители F-15 США, так как израильские военные самолеты обычно не заходят в воздушное пространство Сирии.

ВС Израиля также уже опровергли участие своих самолетов в произошедшем, уточняет Al Arabiya.

Согласно сообщению ISNA, сославшемуся на данные экипажа лайнера, истребители принадлежали ВВС США.

В феврале сообщалось, что иранский пассажирский Airbus-320 со 172 людьми на борту едва не попал под огонь во время удара израильских истребителей F-16 по Дамаску. Самолет экстренно приземлился на российской авиабазе Хмеймим.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020