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МИД Ирана пообещал ответить США после перехвата гражданского самолета

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Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz/Xinhua
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Иран примет политические и правовые меры в отношении США после изучения всех обстоятельств инцидента со сближением двух американских истребителей с пассажирским лайнером авиакомпании Mahan Air, заявил представитель иранского МИДа Аббас Мусави.

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«Детали этого происшествия изучаются. После сбора данных будут приняты политические и правовые меры», — отмечается в его заявлении.

Мусави также указал, что Тегеран будет считать Вашингтон ответственным за любые происшествия с данным самолетом во время его обратного следования.

Об инциденте иранская сторона уже сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу, а также передала послание американской стороне через посла Швейцарии в Тегеране.

Ранее 23 июля пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air рейса Тегеран-Бейрут (Ливан) был перехвачен двумя истребителями F-15 США в небе над Сирией. При попытке экипажа уйти от столкновения с истребителями пострадали четыре пассажира.

Как рассказал пилот лайнера, по радиосвязи летчики истребителей сам подтвердили, что самолеты относятся к ВВС США. Изначально СМИ предполагали, что к инциденту причастны истребители Израиля.

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