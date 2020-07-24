Помпео заявил о крахе прежней системы взаимодействия США и Китая

Соединенные Штаты должны отказаться от прежней политики взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах. Об этом 23 июля заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней. Сегодня мы должны взглянуть в лицо суровой правде, <...> если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает [председатель КНР] Си Цзиньпин», — цитирует Помпео USNews.

По его словам, США нуждаются в стратегии, которая обеспечивала бы защиту американской экономики и жизни граждан страны.

При этом госсекретарь подчеркнул необходимость создания нового альянса, который бы противопоставлялся Китаю, поскольку КНР бросает вызовы, с которыми «Запад не сталкивался прежде».

«Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий. У нас есть средства. Теперь нам нужна воля», — заявил Помпео.

Накануне США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в американском городе Хьюстон, обвинив КНР в краже американской интеллектуальной собственности.

В ответ Китай назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин ответит соответствующим образом.

Отношения между США и КНР обострились в 2018 году. Тогда между двумя странами началось торговое противостояние: Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры. Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне.

Позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса.

Еще одной темой для разногласий между двумя государствами стала ситуация в Гонконге. 14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию.