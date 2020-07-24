Прямой эфир

Помпео заявил о крахе прежней системы взаимодействия США и Китая

0
Фото: Ashley Landis/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты должны отказаться от прежней политики взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах. Об этом 23 июля заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Холодная война 2.0: куда катятся отношения США и Китая
Обострение между Пекином и Вашингтоном — всерьез и надолго

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней. Сегодня мы должны взглянуть в лицо суровой правде, <...> если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает [председатель КНР] Си Цзиньпин», — цитирует Помпео USNews.

По его словам, США нуждаются в стратегии, которая обеспечивала бы защиту американской экономики и жизни граждан страны.

При этом госсекретарь подчеркнул необходимость создания нового альянса, который бы противопоставлялся Китаю, поскольку КНР бросает вызовы, с которыми «Запад не сталкивался прежде».

«Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий. У нас есть средства. Теперь нам нужна воля», — заявил Помпео.

Накануне США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в американском городе Хьюстон, обвинив КНР в краже американской интеллектуальной собственности.

В ответ Китай назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин ответит соответствующим образом.

Отношения между США и КНР обострились в 2018 году. Тогда между двумя странами началось торговое противостояние: Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры. Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне.

Позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса.

Еще одной темой для разногласий между двумя государствами стала ситуация в Гонконге. 14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020